Adolescente é detido com 15 porções de cocaína em Rio Preto

Um adolescente de 14 anos foi detido pela Polícia Militar de São José do Rio Preto depois de ser flagrado juntamente com outro colega em um ponto de venda de drogas no bairro João Paulo II em São José do Rio Preto. O fato foi registrado na última sexta-feira, dai 29.

Ao ser revistado, foram encontradas 15 porções de cocaína embaladas em um plástico azul e mais R$250,00 em dinheiro, assumindo que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas.

O adolescente foi detido e levado para a delegacia de plantão, no entanto, respeitando os artigos 173 e 174 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o menor infrator foi entregue para a mãe. O caso segue em investigação.

Já o outro conseguiu fugir.