Adolescente é agredido com golpes de facão pelo pai de um amigo

Um adolescente de 14 anos foi agredido com golpes de facão pelo pai de um amigo, nesta quarta-feira à noite (24), na Vila Elmaz, em Rio Preto.

De acordo com boletim de ocorrência, o menor estava na frente da casa do colega com outros garotos, quando o pai do menino chegou e, aparentemente embriagado, expulsou os adolescentes da calçada. Em seguida, o suspeito teria pego um facão e agredido a vítima com um golpe na orelha.

O menino ficou ferido e precisou ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, onde recebeu atendimento médico, mas não corre risco de morrer.

Após o registro da ocorrência como lesão corporal, o menor passou por exames no IML (Instituto Médico Legal). O caso será investigado pela Polícia Civil.