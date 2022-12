Adolescente de 13 anos morre afogado na zona rural

O menino Renato Celso de Oliveira Santos, de 13 anos, morreu afogado em um local conhecido como Ponte da Beter, na zona rural de Glicério.

O afogamento ocorreu no final da tarde de sábado (3) e o corpo do garoto foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (4). As informações são do portal RP10.

De acordo com o que foi apurado pela reportagem, o menino com familiares ao local que fica na estrada vicinal Francisco Salla, que liga Glicério a Penápolis. Durante o passeio, o garoto teria pulado da ponte no rio para nadar. Porém, não conseguiu retornar.

Com o sumiço do menino, os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros ainda no final da tarde de sábado. A corporação iniciou as buscas, mas suspendeu a noite por falta de luminosidade. As buscas foram reiniciadas na manhã de hoje e logo em seguida o corpo de Renato foi localizado.

O menino estudava na escola Adelino Peters, em Penápolis. A direção publicou hoje uma nota lamentando a morte de Renato Celso. Veja a íntegra:

“É com grande tristeza que a família P.E.I. Adelino Peters comunica o falecimento do nosso querido aluno Renato Celso de Oliveira Santos. Nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando que encontrem força e conforto em Deus para suportar e superar esse momento de dor. Equipe P.E.I. Adelino Peters“.

SBT Interior