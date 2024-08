Adolescente confessa homicídio e aponta guerra entre bairros

Um adolescente foi apreendido nesta terça-feira (6) e confessou ter assassinado outro jovem de 17 anos com quatro tiros no bairro João Paulo II no dia 14 de julho. A motivação para o crime, segundo o suspeito, seria uma disputa entre grupos de diferentes bairros da cidade.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da DEIC, iniciou as investigações após o crime e conseguiu identificar e apreender o autor dos disparos. Durante o interrogatório, o adolescente confessou o crime e detalhou as circunstâncias do homicídio.

Além do adolescente que confessou o crime, outro jovem foi apreendido no dia do ocorrido. Embora tenha sido responsabilizado apenas por tráfico de drogas, a polícia continua investigando sua possível participação no homicídio.

A vítima foi encontrada morta no chão, com quatro tiros, e uma porção de crack foi encontrada próximo ao corpo. O caso segue sob investigação para apurar todos os detalhes do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

O que significa “guerra entre bairros”?

A expressão “guerra entre bairros” é utilizada para descrever conflitos entre grupos de jovens de diferentes regiões de uma cidade. Essas disputas podem ser motivadas por diversos fatores, como disputa por território, vingança, tráfico de drogas ou simples rivalidade entre grupos.