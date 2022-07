ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MACEDÔNIA FAZ REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS PARA JUSTICAR COBRANÇA DE TARIFA

Neste sábado, 23 de julho, no almoxarifado da Prefeitura de Macedônia, em reunião com os produtos rurais foi explicado a todos as novas regras, taxas e procedimentos dos maquinários do município.

Foi apresentado uma tabela comparativa das taxas de serviços que passarão a ser cobrados nos próximos dias para os municípes e produtores que precisarem de determinados serviços no município, como por exemplo maquinários do tipo pá carregadeira, retroescavadeira, transportes de terra, areia, etc.

Foi denunciado ao Ministério Público de que alguns serviços estariam sendo prestados sem o devido recolhimento, os fatos deram apurados através de processo administrativo disciplinar.

Na próxima semana, será feita uma sessão extraordinária, para apreciação de um projeto de lei pela Câmara de vereadores para instituir a tarifa de utilização de bens e serviços.

Estiveram presentes o prefeito municipal Reginaldo Marcomini; a vice-prefeita Vanja Sabino Reis; vereadores; polícia militar; servidores públicos, diversos produtores rurais, população urbana; alguns órgãos da imprensa da região.

“Essa denúncia partiu devido a questões políticas, com o intuito de prejudicar nossa administração e com isso acabará prejudicado toda a nossa população. Vamos fazer tudo conforme a lei e todas as providências serão tomadas. Estamos a diposição para esclarecer todas as dúvidas que a nossa população tiver.” Declarou o prefeito Reginaldo Marcomini.