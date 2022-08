ACV Itinerante e Unifev em Ação sábado na Concha

Sábado terá comércio aberto até 18 horas, na véspera do Dia dos Pais

A procura por presentes na véspera do Dia dos Pais promete movimentar o comércio de Votuporanga neste sábado (13/8). Visitantes de toda a região devem passar pelas lojas da cidade que ficarão abertas até as 18 horas. Além do horário especial, a Associação Comercial de Votuporanga prevê atrair o público com a campanha de prêmios “Meu Pai Merece Esse Presentão!” e a realização da ACV Itinerante e Unifev em Ação.

Quem comprar nas lojas associadas participantes da campanha ganhará cupons para concorrer a um vale-compras no valor de R$ 10 mil para consumo nas lojas associadas e ainda três bicicletas MTB em alumínio e quadro 18 e cinco vales-compras de R$ 500,00. O sorteio será na próxima terça-feira (16/8), às 9h, na praça da Concha Acústica “Geraldo Alves Machado”.

Também na praça da Concha, sábado serão montados os projetos ACV Itinerante e Unifev em Ação. A equipe da ACV prestará assessoria ao empresário e à comunidade com divulgação de vagas de trabalho, orientações para entrevistas de emprego, produção de currículos, consulta ao Boa Vista/SCPC e muito mais. Já os cursos da Unifev estarão presentes com atendimentos na área da saúde e muitos outros. O Sebrae-SP estará presente para orientar empreendedores em diversas questões.

“Prevemos um aumento em 10% na movimentação do comércio, por conta do Dia dos Pais que é uma data muito lembrada por todos. A nossa campanha de prêmios e o ACV Itinerante vêm para incrementar e atrair ainda mais consumidores”, destaca Glauco Ventura, presidente da ACV.

Com 75 anos de fundação, a Associação Comercial de Votuporanga é uma das organizações mais representativas da cidade oferecendo diversos serviços ao empreendedor. Interessados em se associar à ACV podem entrar em contato pelo 17. 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.