Autarquia iniciou os reparos na semana passada; prefeito determinou prioridade na execução dos serviços

A Saev Ambiental está executando o conserto do emissário de esgoto próximo ao trevo de Parisi, no Córrego Marinheirinho, que estava rompido desde o final do ano passado. O prefeito Jorge Seba fez uma vistoria nas obras nesta terça-feira (16), acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter, do superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, do superintendente-adjunto, Aldo Takao Okoti, e do vereador Jura.