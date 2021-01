URGENTE: Corpo é encontrado na Concha Acústica de Votuporanga

Um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (28) na Concha Acústica de Votuporanga.

A Polícia Militar e uma equipe do SAMU estão no local, onde foi constatado o óbito. Acredita-se que o corpo é de um morador de rua que vivia no local.

A funerária fará a remoção do corpo em instantes, que deverá ser levado ao IML para identificação.

Em instantes mais informações.