Chá Beneficente da Casa Abrigo será no domingo (12)

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo) de Votuporanga/SP promove no domingo (12.jun) seu Chá Beneficente com renda revertida para as obras sociais da entidade. O evento será realizado no Centro de Eventos da Paróquia Bom Jesus, com início previsto para às 14h.

Além do já tradicional e delicioso cardápio onde são servidos: bolos, salgados, chás, refrigerantes e sucos; também haverá o sorteio de brindes.

Os convites estão sendo vendidos a R$ 35 e podem ser adquiridos na Casa Abrigo. Mais informações pelo telefone (17) 3421-6918.

Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo)

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo) foi fundada em 22 de abril de 1997, por membros da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga, liderados pelo Padre Edemur José Alves (in memoriam), com sede própria no município.

É uma Associação Civil Filantrópica, sem fins lucrativos e em conformidade com a finalidade do seu Estatuto Social na execução de seus serviços, objetivando o atendimento a jovens, adultos, pessoas em migração e situação de rua com dependência indevida do uso de bebida alcoólica.

É uma obra social da Igreja Matriz, que designa uma porcentagem do Dízimo paroquial, além da participação de muitos paroquianos que partilham espiritualidade junto aos usuários da entidade por meio de orações, encontros, reuniões, bem como a assistência do Diretor Espiritual Padre Gilmar Margotto, além do incentivo e veemência no desenvolvimento das atividades da Casa Abrigo, assim como conta com a ajuda de fieis através de doações e trabalhos voluntários.

A entidade dispõe de 40 leitos assim distribuídos: 30 vagas para acolhimento a homens por tempo indeterminado com sistema de abrigamento e 10 vagas como Casa de passagem, sendo 7 vagas disponíveis ao público migratório para pernoite e 3 vagas a mulheres por curta temporada.