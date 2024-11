ACV apresenta ao prefeito pedidos para o comércio da cidade

Iluminação da rua Amazonas e segurança da área central estão entre os apontamentos

A presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Natália De Haro apresentou ao prefeito Jorge Seba indicações de melhorias para o centro da cidade. A carta com apontamentos foi entregue em mãos durante encontro promovido na manhã desta quinta-feira (7/11) com a presença também de diretores da entidade e secretários municipais.

Entre os pedidos da ACV estão o cuidado especial com a decoração de fim de ano que atrai visitantes e movimenta a economia local; a segurança no comércio e área central por meio do reforço da Atividade Delegada; manutenção de floreiras e palmeiras; substituição das lâmpadas e refletores da iluminação da rua Amazonas e de toda área comercial; entre outros.

“Solicitamos o apoio e o empenho da nossa prefeitura, como Poder Público no sentido de viabilizar as alternativas sugeridas, de modo a promover o fortalecimento do comércio de Votuporanga, que é de suma importância para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade”, pontuou Natália De Haro na reunião com o prefeito.

Jorge Seba destacou que dará agilidade na análise e resolução das situações apresentadas e reforçou a importância da ACV como entidade representativa pela defesa do interesse do comércio local.

“O comércio de Votuporanga é referência regional e uma das forças econômicas do Noroeste Paulista. Com a proximidade do Natal, unimos forças da Prefeitura e ACV para proporcionar uma boa experiência para todos que vierem para a cidade, contribuindo com o comércio. A Associação pode contar sempre com o nosso apoio no desenvolvimento de políticas públicas para fortalecer o setor”, disse o prefeito.

Participaram ainda do encontro, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana; o assessor de gabinete, Marcelo Zeitune; a Secretária de Cultura, Janaína Cristina da Silva; além do vice-presidente da ACV, Glauco Ventura e os diretores Valdeci Merlotti e Guilherme Sant´Ana.