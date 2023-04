ACUSADO DE DISTRIBUIR NUDES É PRESO EM ESTRELA D’OESTE

Um rapaz investigado pelas autoridades por distribuir imagens nua de uma suposta mulher sem autorização, foi preso pela Polícia Militar de Estrela d´Oeste região de Fernandópolis, após mandado expedido pela Justiça.

Os policiais tiveram informações de que um homem estava sendo procurado pelo crime com base no artigo 218-C. Foram feitas várias diligência, quando o investigado foi localizado em uma barbearia no centro da cidade.

Ele foi contido e encaminhado a Delegacia de Polícia de Estrela d´Oeste, onde deve permanecer preso.

O mandado de prisão é preventivo e a pena para esse tipo de crime é reclusão de dois a cinco anos, caso seja condenado.