Polícia cumpre mandado na casa de aluno que ameaçou professor de morte

A Polícia Civil de Potirendaba (SP) cumpriu nesta última quarta-feira, (25/01/2023), um mandado de busca e apreensão na casa do estudante que teria ameaçado um professor de morte.

De acordo com informações obtidas pela Gazeta, o crime ocorreu em setembro do ano passado no Ginásio de Esportes, durante uma aula de basquete. O professor, de 37 anos, contou para a polícia que o jovem apareceu alterado para jogar, o que levou o educador a substitui-lo.

Com isso, o estudante, de 16 anos, passou a ameaçar o professor, de agredi-lo na rua. Após o ocorrido, o menor passou a ameaçar o educador e toda sua família de morte, através de áudios de WhatsApp.

No dia 27/09, o professor se preparava para ir ao Ginásio, quando recebeu ligações de pessoas afirmando que o aluno apareceu no ginásio, dizendo que queria conversar com ele e mostrando uma arma de fogo em sua cintura. Em seguida ele procurou a Polícia Militar, onde foi orientado a registrar o caso na delegacia.

Ontem, policiais civis foram até a casa do adolescente durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, porém, a arma não foi localizada na residência. Um inquérito policial foi instaurado pelo crime de ameaça e continua sendo investigado pela delegacia da cidade.