Acidente no trevo de Palmeira D’Oeste deixa passageira ferida

Um incidente ocorreu nesta madrugada de quinta-feira dia (11) no trevo do município de Palmeira d’Oeste, na Rodovia Doutor Euphly Jalles, envolvendo dois veículos e resultando em uma pessoa levemente ferida.

Segundo relatos, um veículo Volkswagen Gol, com quatro ocupantes, cruzava o trevo para entrar em palmeira, quando ocorreu a colisão com um Volkswagen Jetta que seguia na rodovia no sentido Aparecida D’ Oeste. Apesar do impacto, todas as quatro pessoas que estavam no Gol saíram ilesas do acidente.

No entanto, no Volkswagen Jetta, além do condutor ileso, uma passageira precisou de atendimento médico devido a dores resultantes do acidente. O SAMU foi acionado no local e encaminhou a passageira para o pronto socorro de Palmeira para receber os cuidados necessários.

Após o acidente, foram realizados testes de bafômetro em ambos os condutores, que deram resultado negativo para presença de álcool no sangue.