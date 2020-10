Acidente envolve moto e carro na avenida do bairro Pozzobon

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira, na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, por volta das 14h30, o Corpo de Bombeiros de Votuporanga atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo carro e motocicleta, na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no cruzamento com a rua Nassif Miguel.

De acordo com relatos no local, a motorista do carro não observou a vinda da motocicleta e colidiu contra ela, tendo a condutora da moto vindo ao solo.

A condutora da moto, J, de 39 anos de idade, foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga.

Votunews