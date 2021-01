Polícia Ambiental encontra veículo abandonado em área rural

A Polícia Militar Ambiental encontrou um veículo abandonado em área rural, na tarde de sábado (9). A caminhonete era proveniente de roubo e estava estacionada nas proximidades da Avenida Amélia Cury Gabriel 4701, no Jardim Soraya.

Durante policiamento ambiental, a equipe localizou um veículo tipo caminhonete GM S-10, de cor branca, sem placas de identificação, estacionada em meio à vegetação com aspecto de abandono.

Como o veículo estava sem placa, à polícia efetuou pesquisa por meio de número do chassi. Após consulta foi verificado que se tratava de veículo produto de roubo.

A polícia entrou em contato via telefone com o proprietário, que compareceu ao local dos fatos. Posteriormente o proprietário do veículo se dirigiu até a delegacia, onde o delegado fez a liberação do veículo mediante medidas adotadas junto a Polícia Civil conforme preenchimento de notificação de ocorrência (NOC).