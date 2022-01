Acidente envolve dois veículos em cruzamento das ruas Sergipe e Paraíba

A Polícia Militar de Votuporanga foi acionada na manhã desta terça-feira, dia 25, para o registro de ocorrência de acidente de trânsito ocorrido no cruzamento das ruas Sergipe e Paraíba, no centro de Votuporanga.

Dois veículos colidiram-se violentamente e as causas do acidente serão apontadas pela Polícia Técnico-Científica de Votuporanga. No cruzamento existe um semáforo.