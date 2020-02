Acidente entre van e carreta deixa 2 mortos e 9 feridos na Rodovia Anhanguera, em Americana; grupo seguia de Nuporanga para litoral

Na van havia membros de duas famílias, dentre eles uma criança de 2 anos e cinco idosos com idades entre 62 e 69 anos.

A colisão ocorreu no km 128, na pista sentido capital, por volta de 0h20. A van bateu na traseira da carreta e ficou com a dianteira completamente destruída. Seis ambulâncias atuaram no socorro e havia pessoas presas nas ferragens.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da carreta informou que trafegava pela rodovia quando ouviu um forte barulho e parou. Ele desceu e percebeu o acidente.

Já o condutor da van relatou que as luzes da traseira da carreta refletiam pouca luminosidade e, quando ele percebeu o veículo, não teve tempo de desviar. O teste de bafômetro nos dois motoristas apontou que eles não estavam embriagados.

Mortos e feridos

As vítimas fatais são uma mulher de 59 anos e um homem de 69, que faleceram no local, segundo os bombeiros. Tanto os mortos quanto os sobreviventes que se feriram estavam na van. Os condutores da van e da carreta não ficaram machucados, segundo o boletim de ocorrência.

Os mortos são:

Maria Rodrigues Damian – 59 anos

Geraldo Julio Furini – 69 anos

Dentre os feridos, uma mulher de 62 anos e um homem de 63 foram socorridos em estado grave à Santa Casa de Limeira (SP). Outro homem de 65 anos acabou encaminhado ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, de Americana.