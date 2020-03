Acidente entre duas motos mata motociclista

Um motociclista morreu e outro ficou ferido depois de um acidente registrado na madrugada deste domingo (15), na entrada do bairro Águas Claras, zona norte de Araçatuba (SP).

A batida aconteceu na Rua Brigadeiro Faria Lima, marginal da rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463).

De acordo com a polícia, a vítima, um homem de 50 anos, pilotava uma moto na contramão, quando atingiu outro motociclista. Por conta do forte impacto da batida, ​ele morreu no local.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para o velório e o enterro.

O outro motociclista, um homem de 39 anos, sofreu ferimentos e foi levado para a Santa Casa de Araçatuba em estado estável.