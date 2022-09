Inscrições para casas da CDHU em Valentim terminam hoje

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) está com inscrições abertas para o sorteio de 143 unidades habitacionais em Valentim Gentil. As inscrições poderão ser realizadas até às 17h45 do dia 05 de setembro de 2022.

Os interessados deverão acessar o site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br), clicar no banner “Faça agora a sua inscrição” e seguir as instruções. O candidato deve selecionar o empreendimento “VALENTIM GENTIL-J” e optar por fazer a inscrição no próprio site ou pelo aplicativo de celular Kaizala.

Os titulares e os suplentes para aquisição das moradias serão definidos por sorteio público. As casas terão área útil de 47,87 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

DESTINAÇÃO DAS MORADIAS

Do total de unidades, 15 serão destinadas para famílias com renda acima de 5 até 10 salários mínimos; 11 para pessoas com deficiência; 08 para idosos; 06 para policiais ou agentes penitenciários; e 05 para indivíduos que moram sozinhos.

As 98 unidades restantes serão sorteadas entre os demais candidatos, sendo: 77 moradias para famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos; e 21 para famílias com renda acima de 3 até 5 salários mínimos.

CRITÉRIOS

Para concorrer a uma das 143 unidades habitacionais, o interessado deve comprovar 05 anos de residência em Valentim Gentil, ou, caso não resida, pelo menos um dos membros da família deve comprovar os últimos 05 anos de trabalho no município.

A família deve ainda ter renda de 01 até 10 salários mínimos e nenhum de seus membros pode ser ou ter sido proprietário de imóvel, possuir financiamento habitacional ou ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais. Idosos devem comprovar idade mínima de 60 anos e indivíduos sozinhos, 30 anos ou mais.

Os demais requisitos para concorrer a uma das 143 unidades do empreendimento “VALENTIM GENTIL-J” estão especificados no Edital Completo de Inscrições, disponível no seguinte endereço eletrônico: www.valentimgentil.sp.gov.br.

PONTO DE APOIO

Vale ressaltar que, embora a inscrição tenha que ser realizada diretamente pelo candidato junto à CDHU, a Prefeitura de Valentim Gentil vai disponibilizar o Ganha Tempo Municipal, localizado na Av. Horácio Gonçalves de Moraes, como ponto de apoio para auxiliar as pessoas que tiverem dúvidas ou dificuldades para se inscreverem.