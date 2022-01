Acidente deixa um morto e três feridos em Santa Fé do Sul

Criança de 11 anos que estava de garupa na motocicleta foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa do município

Um acidente deixou um homem de 21 anos morto e três pessoas feridas, nesta terça-feira, 18, na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência aconteceu às 12h20 minutos no km 1+50 do acesso 626, que liga a rodovia com a vicinal Walter Lopes.

De acordo com as informações obtidas pela polícia, a moto Yamaha conduzida pela vítima, com placa de Três Fronteiras, colidiu transversalmente contra um veículo Ecosport com dois ocupantes que cruzou a via.

Segundo a PM, uma menina de 11 anos, que estava na garupa da moto, e os dois ocupantes do veículo foram encaminhados em estado grave para a Santa Casa de Santa Fé do Sul. A reportagem apurou que a criança deu entrada no hospital com quadro de traumatismo.