Acidente com vítima fatal em rodovia de Jales

Uma colisão frontal ocorrida na manhã desta terça-feira, 10 de setembro, resultou na morte de uma mulher, ainda não identificada, na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, que liga Jales a Pontalinda. O acidente envolveu um Fiat Fiorino e uma carreta.

De acordo com informações preliminares, a mulher estava conduzindo o veículo a serviço do Mercado Livre quando o acidente aconteceu. A batida foi tão grave que a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O condutor da carreta saiu ileso e não sofreu nenhum ferimento. As autoridades ainda estão investigando as circunstâncias que levaram à colisão e trabalhando para identificar a vítima fatal.