Acidente com vítima fatal é registrado em Santa Albertina

Um grave acidente de trânsito na estrada Vicinal Agenor Laine, que liga Santa Albertina a Santa Rita dOeste, foi registrado na noite da última terça-feira, 31 de agosto.

O condutor da motocicleta era um jovem e não resistiu aos graves ferimentos.

Ele seguia pela via quando acabou perdendo o controle no trecho conhecido como “ponte do jacu”. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30.