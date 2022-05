Ação contra roubo resulta na apreensão de 7,5 kg de maconha

Investigadores da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Jales receberam informações na manhã da última segunda-feira, 16 de maio, de que um adolescente envolvido em um roubo estaria se escondendo na cidade de São Francisco/SP.

Os policiais civis, com o apoio da Polícia Militar, empreenderam diligências naquela cidade e localizaram o adolescente, que após abordado prontamente confirmou sua participação no roubo, e afirmou ainda estar aguardando um carregamento de maconha.

Os policiais prosseguiram com as diligências e localizaram o veículo responsável pelo transporte da droga. Abordado, encontraram uma mochila com 7,5 kg de maconha. O homem que estava no interior do veículo e transportava a droga foi preso em flagrante.

O adolescente fora apreendido em flagrante e se encontra a disposição da Justiça. As investigações sobre o roubo prosseguem.

Foco News