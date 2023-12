Homem armado invade casa e atira contra atual da ex-namorada em Jales

Um homem de 37 anos foi alvejado com dois tiros, na noite da última quarta-feira (27), em uma casa no bairro São Judas, em Jales (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da namorada quando o ex dela invadiu o imóvel armado e fez os disparos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele teve um relacionamento de sete anos com a testemunha e no período em que ficaram separados, ela namorou o suspeito por dois anos. Há seis meses ela havia terminado o namoro com o homem e estava tentando reatar um relacionamento com o parceiro anterior.

Ontem, por volta das 20h40, o suspeito de 35 anos invadiu a casa da mulher. Ele estava armado com uma arma de fogo e fez dois disparos contra a vítima; um acertou o braço e outro acertou a boca.

O namorado atual foi socorrido e internado para a Santa Casa. O suspeito foi encontrado por outra equipe da PM; ele apresentava vários ferimentos no corpo feitos por arma branca, e estava sendo socorrido por familiares. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ele recebeu a voz de prisão em flagrante.

Suspeito e vítima passarão por exames no Instituto Médico Legal (IML). SBT Interior