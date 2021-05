A pedido do presidente da Câmara, vereador Serginho, vicinal de Parisi será recuperada

O governador do Estado João Dória anunciou nesta semana, um pacote de obras que irão recuperar diversas vicinais e estradas, entre elas a vicinal “Angelo Comar”, que liga Votuporanga a Parisi.

O presidente da Câmara Municipal – vereador Serginho da Farmácia fez a reivindicação, atendendo a solicitação de moradores das duas cidades e de motoristas que trafegam pela vicinal. A estrada necessita de melhorias urgentes, como o recapeamento total da via. Diante dessa necessidade, o presidente da Câmara fez a reivindicação ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo – deputado estadual Carlão Pignatari e o Estado autorizou as obras de melhorias na vicinal.

O Governador Doria apresentou abriu licitação para contratar as duas primeiras fases do programa Novas Estradas Vicinais, que irá recuperar e modernizar 1.563 quilômetros de estradas de responsabilidade municipal em todo o estado. Nesta etapa inicial, o Governo de São Paulo vai investir R$ 1,2 bilhão em obras licitadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

“Só nestas fases 1 e 2, haverá investimento de R$ 1,2 bilhão e 1,5 mil quilômetros de novas vicinais aqui no estado de São Paulo. O efeito não é só a recuperação física das vicinais, e sim o que elas representam de fato para a vida dos municípios no campo e na cidade. É uma grande transformação. “Nas quatro fases do projeto serão R$ 2,5 bilhões de investimentos e 3 mil quilômetros de novas estradas vicinais.”, afirmou o Governador Joao Doria.

Na região de Votuporanga, será atendida nesta etapa a vicinal “Angelo Comar” – importante via de acesso para os dois municípios e também para a produção agrícola e de trabalhadores que residem em Parisi e se deslocam diariamente para Votuporanga. “É uma importante vicinal que precisa ser totalmente recuperada, com o recapeamento asfáltico, acostamento e nova sinalização que irão proporcionar ainda mais segurança aos motoristas”, destacou Serginho.

O presidente da Câmara também agradeceu o empenho do deputado Carlão, que viabilizou a obra junto ao governador do Estado. “São parcerias como essa que garantem melhor qualidade de vida a nossa população”, destacou Serginho.