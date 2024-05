Santa Casa de Votuporanga recebe workshop para liderança feminina

Lideranças femininas participaram da iniciativa que tem como objetivo principal capacitar indivíduos a celebrarem suas conquistas tanto no local de trabalho quanto fora dele

Empoderamento. Voz aos sub-representados. Acolhimento. Transformação. Na última semana, a Santa Casa de Votuporanga teve a honra de sediar um workshop promovido pelo movimento #IAmRemarkable (ou Eu sou Incrível em português), uma iniciativa que tem como objetivo principal capacitar indivíduos a celebrarem suas conquistas tanto no local de trabalho quanto fora dele.

Este movimento, iniciado no Google em 2016, é um esforço contínuo para empoderar grupos sub-representados e desmistificar a autopromoção.

O #IAmRemarkable foi criado por duas funcionárias da empresa de tecnologia com o intuito de dar voz e fortalecer a autoestima das mulheres. Desde então, a iniciativa se expandiu para incluir diversos grupos que enfrentam desafios semelhantes.

Em 2023, o programa evoluiu para se tornar a Rmrkblty, uma organização sem fins lucrativos liderada por Anna Vainer, cuja missão é apoiar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas.

O workshop realizado na Santa Casa de Votuporanga teve uma duração de 90 minutos, conduzido pelas facilitadoras Nina Forlin e Gleidys Salvanha. Nele, as lideranças femininas foram guiadas por um processo de reflexão e desenvolvimento de habilidades de autopromoção.

O encontro focou em temas essenciais como a Síndrome do Impostor, estereótipos e cultura, com o objetivo de desafiar a percepção social sobre a autopromoção e aumentar a motivação e habilidades de grupos sub-representados.

Nina Forlin destacou a experiência como “única e profundamente gratificante”, enfatizando o valor de se conectar com outras mulheres inspiradoras e talentosas. Ela ressaltou a importância das discussões sobre temas relevantes para o crescimento pessoal e profissional, criando uma atmosfera de empoderamento e aprendizado mútuo.

Já Gleidys Salvanha, compartilhou sua reflexão sobre as micro agressões enfrentadas ao longo de sua carreira e como o workshop do #IAmRemarkable proporcionou uma nova perspectiva sobre si mesma e sobre outras mulheres ao seu redor. Estava bastante grata pela oportunidade de compartilhar o workshop e de aprender com as experiências e histórias das Mulheres Incríveis que estão na liderança da Santa Casa.

Para a gerente de Enfermagem do Hospital, Daisy Vitor, o encontro foi incrível. “Gostaria que todas as mulheres pudessem participar desse momento. Saímos empoderadas e sabendo que devemos nos unir, quebrar preconceitos, olhar as mulheres sem julgamentos. Estamos implementando um Conselho com esse objetivo”, disse.

Fátima Cardoso, gerente do Financeiro, afirmou que a mulher que hoje sabe o que quer, como quer e o que fazer com isso. “Podemos no ambiente de trabalho, mercado de trabalho e na comunidade sermos vistas com competência e igualdade diante dos homens”, complementou.

Para Fernand d´Avila, gestora estratégica de Assistência, Qualidade e Segurança do Paciente, a realização deste workshop na Santa Casa de Votuporanga é um testemunho do compromisso da instituição em apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional de sua equipe, promovendo um ambiente inclusivo e de igualdade. “A iniciativa do #IAmRemarkable reflete um passo significativo na direção de um futuro onde todas as pessoas se sintam valorizadas e capacitadas a compartilhar suas conquistas com confiança e orgulho. Agradecemos a Gleidys e Nina por nos disponibilizarem um treinamento impactante e transformador”, finalizou.