7 pessoas morrem vítimas da covid-19 em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Sete pessoas morreram após complicações causadas pela covid -19 em Fernandópolis. Os números correspondem aos óbitos ocorridos nos dias 23 e 24 de maio.

Três mulheres de 71, 63 e 52 anos todas com comorbidades. Duas estavam internadas na Santa Casa de Fernandópolis e outra acabou não resistindo e morreu a caminho do hospital quando era transportada por uma equipe do Samu.

As outras quatro vítimas eram homens de 62, 60, 54 e 50 anos, todos com comorbidades que estavam internados na Santa Casa de Fernandópolis.

As sete vítimas fatais acabou elevando os casos já registrados desde o início da pandemia em 221, segundo boletim epidemiológico.

Nesta segunda-feira, os casos positivos ultrapassaram a marca dos 9.000 infectados com a soma de mais 63.

Os casos suspeitos deu um salto de 97 para 162 em apenas 48h.