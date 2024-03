De acordo com a ocorrência, a ação teve início quando os policiais avistaram um indivíduo caminhando pela via com uma das mãos fechada, o que aparentou esconder algo. Motivados pela suspeita, realizaram a abordagem e encontraram uma porção de crack com o suspeito. Ao ser questionado, ele informou que é usuário e havia acabado de comprar a droga.