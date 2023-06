25º JOMI: delegação de Votuporanga parte para Araçatuba em busca de medalhas

Votuporanga participará da competição em 10 modalidades; estreia dos atletas votuporanguenses acontece nesta quinta-feira

A delegação de Votuporanga viajou nesta quarta-feira (7/6), às 9h, para Araçatuba, onde participará da 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI). Mais de 40 pessoas, entre atletas e comissão técnica, saíram do Parque Aquático Saverio Maranho, levando na bagagem muita determinação e esperança de bons resultados.

O prefeito Jorge Seba e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhados do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, acompanharam a partida da delegação.

Votuporanga participará da competição com 35 atletas em 10 modalidades: Atletismo, Bocha, Buraco, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei Adaptado e Xadrez. Os atletas recebem todo o suporte necessário da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

A abertura oficial do evento foi na Escola Euza Neuza Marcondes Larios. O secretário Marcello Stringari participou da solenidade em Araçatuba. “As expectativas com a nossa delegação são muito boas, os atletas estão empolgados com a competição e há chances de medalhas em várias modalidades. O JOMI também é um momento importante para promover a interação entre os grupos da melhor da idade de nossa região”, disse Marcello Stringari.

Os Jogos da Melhor Idade são promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo e a estreia dos atletas votuporanguenses será nesta quinta-feira, com as modalidades: Bocha, Malha, Buraco, Dominó e Tênis de Mesa, Dança de salão, Xadrez e Vôlei Adaptado.