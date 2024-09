Colégio Unifev realiza a quarta edição do Unico

Campeonato interescolar, com a participação de cinco escolas, teve disputas nas modalidades de voleibol, handebol, futsal feminino e futsal masculino.

O Colégio Unifev promoveu, entre os dias 18 e 20 de setembro, a quarta edição do campeonato interescolar Unico. A competição, disputada nas modalidades de voleibol, handebol, futsal feminino e futsal masculino, registrou a presença de um grande público e ocorreu no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

O evento reuniu estudantes do Ensino Fundamental II e Médio de cinco escolas de Votuporanga: Celtas, Dinâmica, Passo a Passo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), além do Colégio Unifev.

O Unico é uma iniciativa do Departamento de Educação Física do Colégio Unifev, coordenada pelos docentes Prof. Dr. Valter Mariano, Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho), Profa. Esp. Christiane Furia, Profa. Esp. Adriana Cristina Gratão Cabral e sensei Leonardo Rodrigo.

De acordo com Mariano, o objetivo do Unico é estimular a prática esportiva e promover a integração entre os estudantes. “O esporte promove um forte senso de pertencimento, fortalecendo o vínculo dos alunos com a escola. Os campeonatos, por sua vez, estimulam não a rivalidade entre as equipes, mas a competitividade no sentido de fazer você se superar a cada dia, incentivando a superação individual e a preparação contínua para participar”, destacou.

A diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, enfatizou a importância do evento. “O Unico promove a educação por meio do esporte e tivemos a honra de sermos os anfitriões e receber, durante estes três dias de intensa competição, alunos de diversas escolas e uma torcida apaixonada que vibrou nas arquibancadas. Agradecemos a todos os participantes por terem atendido ao nosso convite e por terem contribuído para a realização de uma edição tão especial. As disputas foram saudáveis, promovendo a integração e o respeito entre os competidores. Damos também parabéns aos campeões de cada modalidade”, encerrou.