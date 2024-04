Torneio beneficente em prol da Santa Casa: competindo pela solidariedade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Campeonato será no próximo dia 21, no minicampo de Álvares Florence, com renda para o Hospital votuporanguense

No dia 21 de abril, a comunidade se reunirá em um evento especial: o Torneio Beneficente em Álvares Florence.

Este evento não é apenas sobre competição, mas também sobre solidariedade, com o objetivo de colaborar com a Santa Casa, uma Instituição que desempenha um papel crucial no cuidado de tantas pessoas em nossa comunidade.

André Luiz Pereira da Silva, organizador do torneio, conhece em primeira mão a importância de ter acesso a atendimento médico de qualidade. Sua experiência pessoal o motivou a retribuir à instituição que o ajudou e continua ajudando tantos outros. “Em 2015, tive duas hérnias e fui muito bem atendido. Além disso, diversos familiares e amigos precisaram da Santa Casa e foram bem assistidos”, contou.

O torneio é aberto a todos que desejam participar. A inscrição é simples: basta pagar uma taxa de R$ 30 ou doar uma caixa de leite para a Santa Casa. Assim, permite que todos contribuam para uma causa nobre, independentemente de suas circunstâncias financeiras.

O evento promete ser uma oportunidade não apenas para competir, mas também para se reunir como comunidade, compartilhar momentos de alegria e solidariedade, e fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.

A equipe da Santa Casa expressa sua profunda gratidão a André Luiz e a todos os participantes do torneio. Cada doação de leite e recurso arrecadado contribuirá para garantir que a instituição continue a fornecer cuidados de saúde essenciais à comunidade.

Para mais informações sobre como participar ou apoiar o torneio, entre em contato com o organizador por meio do telefone 17 99142-2016.

—