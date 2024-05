Brasil é escolhido para ser a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Pela terceira vez na história, o Brasil será a sede de uma Copa do Mundo. Durante o congresso da Fifa em Bancoc, Tailândia, a candidatura brasileira superou a proposta conjunta de Bélgica, Alemanha e Holanda para receber a edição feminina do torneio em 2027.

Ao todo, 207 associações filiadas à Fifa participaram da votação, e o Brasil recebeu 119 votos contra 78 dos europeus. A eleição foi o 11º item da pauta do evento, com resultado anunciado às 2h51 no horário de Brasília.

Vale lembrar que será a primeira vez que o Mundial das mulheres será realizado na América do Sul, sendo um fator favorável o legado deixado pela Copa do Mundo de 2014, principalmente os estádios construídos para a ocasião, destacou Gianni Infantino, presidente da Fifa.