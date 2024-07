Votuporanguense anuncia retorno do craque da série A3, o atacante Wendel Junior

A Votuporanguense tem o prazer de anunciar a reapresentação de Wendel Junior, campeão Paulista Série A3, destaque do clube e integrante da seleção do campeonato! De volta ao CAV, Wendel Junior está pronto para novas conquistas. “Sentimento de muita felicidade e alegria em poder estar voltando para onde fiz história. Meu desejo sempre foi ficar e agora, com meu retorno, irei dar continuidade ao trabalho e fazer ainda mais história com a camisa do CAV!” Seja bem-vindo, Wendel Junior! Ele vem com contrato para a Copa Paulista e a Série A2.