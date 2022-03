Maratonistas de Votuporanga recebem premiações da Alcer Cup 2021

Osmani Furniéles Borba e Eliete Guilherme tiveram noite de gala do esporte no Bike Hotel, em São José do Rio Preto/SP.

A noite do último sábado (5.mar) foi de gala para corredores da Alcer Cup 2021, dentre eles duas estrelas que representaram Votuporanga/SP na modalidade receberam suas premiações em evento realizado no Bike Hotel, em São José do Rio Preto/SP.

Na modalidade feminina, no mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, Eliete Guilherme faturou o 1º lugar na Categoria 55/59 anos e 18º no Geral no percurso de 10km; e Fernanda Blanco que cravou o 4º lugar Geral nos 10km.

Já entre os meninos, Osmani Furniéles Borba, ou simplesmente a Locomotiva Humana, estacionou e buscou seus prêmios em 1º na Categoria 55/59 anos nos 10km e 3º na 50/59 nos 16km.

Competição disputada nos formatos virtual/presencial é divido em seis etapas e terminou no início de 2022.

Ao Diário de Votuporanga, Osmani explicou que no mês de maio a Alcer Cup está de volta e que já planeja representar Votuporanga em alto nível. O Corredor aproveitou para agradecer os apoios da TRT Transportes, Equipe ASA e Eco Posto 27, além do secretário municipal de esportes e lazer, Marcello Stringari.

