Prefeito Jorge Seba e Primeira-Dama Rose Seba Distribuem Kits Natalinos a Centenas de Pessoas Atendidas na Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes

A jornada de solidariedade em Votuporanga segue levando amor às famílias votuporanguenses!

Neste Sábado (23/12), o prefeito Jorge Seba esteve na Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, distribuindo centenas de Kits Natalinos e proporcionando esperança e alegria para diversas famílias.

Esses kits, repletos de alimentos cuidadosamente selecionados, foram viabilizados graças às doações generosas de empresários e da comunidade, fortalecendo as ações do Fundo Social de Solidariedade. Panetone, refrigerante, biscoitos, bombons, macarrão e outros itens foram escolhidos com carinho para tornar o final do ano dessas famílias mais especial.

“Expressamos nossa profunda gratidão a todos que abraçaram essa causa solidária, demonstrando que, juntos, podemos fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam,” destacou a Presidente do Fundo Social, Rose Seba.

*Sobre a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes:*

Localizada no bairro Vila Nova, zona Sul da cidade, a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, conhecida como “Casa da Sopa”, serve almoço para centenas de pessoas às 11h, atendendo aos menos favorecidos. Mantendo um trabalho ativo há 36 anos, a entidade conta com o apoio essencial do Centro Espírita Bezerra de Menezes, considerado a razão, a causa e o motor que impulsiona essa nobre missão.