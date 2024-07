1º filme de Waliz Tomenasci, “Colorindo Histórias”, ganha às telas em 25 de agosto no Cine Votuporanga

Obra traz olhar sensível, inspirador e destaca histórias de vidas motivacionais de personalidades marcantes da nossa região.

Está em fase final de produção e com data de lançamento agendada o filme/documentário “Colorindo Histórias”, o primeiro trabalho audiovisual do escritor votuporanguense Waliz Tomenasci que busca destacar e contar histórias de vidas motivacionais de personalidades marcantes da nossa região. A exibição de lançamento do filme será no dia 25 de

agosto, a partir das 14h, no Novo Cine Votuporanga.

O projeto inédito conta com recursos captados por meio da Lei Aldir Blanc e terá a estreia na direção do escritor votuporanguense, radialista, produtor cultural e apresentador Waliz Tomenasci. Conta também com imagens de Alessandro Hara e trilha sonora do músico Porfírio Miranda. “Vamos colorir a tela do cinema com muitas histórias comoventes, motivacionais e que tenho certeza que irão sensibilizar o público. Cada uma das pessoas presentes na obra tem um relato enriquecedor para contar ao mundo”, comenta o diretor do filme.

Entre as personalidades que abrirão suas vidas para o público estão a professora de inglês, empresária e pecuarista Ivanete Ferreira, de Riolândia, o casal Dimas Portela e a esposa Cristina Murakami, a fisioterapeuta Adriana Dal Bem, o empresário Bruno Borges, o grande músico, cantor e advogado de sucesso Porfírio Miranda, a Miss Universo Votuporanga e empresária de sucesso Juliana Moraes, Wilton Oliveira que é psicólogo e empresário, Gisele Onofre, professora de Américo de Campos. “Todos estão convidados a prestigiar esse filme preparado com muito carinho que tenho certeza vai inspirar a todos com histórias de vidas muito especiais e valiosas”, convida Waliz Tomenasci.

Lançamento do filme “Colorindo Histórias”