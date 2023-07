NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: PC de Votuporanga realiza megaoperação contra comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas

1NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA:

Uma megaoperação policial envolvendo agentes da Polícia Civil de Votuporanga e de São José do Rio Preto está sendo desencadeada neste momento (15horas). Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e do DEIC (Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado) estão neste momento na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon onde cumprem mandado de busca e apreensão de grande quantidade de bebidas alcoólicas falsificadas.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a blitz acontece em vários pontos da cidade e em São José do Rio Preto. Na avenida do bairro Pozzobon, segundo o que a reportagem do votunews apurou, encontra-se o depósito utilizado para estocar todo o tipo de bebida alcoólica falsificada.

Até o momento, os agentes da DISE já recolheram mais de 500 garrafas de bebidas falsificadas, entre as quais whisky, gin e outros destilados.

De acordo com informações levantadas pela Polícia, o proprietário não se encontrava no local, caso estivesse, seria flagrante por se tratar de crime inafiançável.

As investigações prosseguem e toda a bebida apreendida será levada para perícia e o processo será conduzido pela equipe da DISE, através do delegado Rafel Latorre.

