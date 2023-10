Morador de Votuporanga morre após pedaço de eucalipto cair em sua cabeça

Mais uma fatalidade marca a vida de uma família de Votuporanga. Na tarde desta quarta-feira, dia 11, um morador de Votuporanga morreu de forma trágica enquanto trabalhava no corte de eucalipto.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o trabalhador rural identificado como Valter Vieira Zanelato, 64 anos de idade, estava na companhia de outro rapaz cortando madeira com uma máquina motoserra em uma propriedade rural localizada entre Cardoso e São João do Marinheiro – na conhecida estrada do Bacuri, quando um pedaço de eucalipto caiu em cima de sua cabeça.

Segundo o rapaz que estava trabalhando junto com o senhor relatou à Polícia, um pedaço de eucalipto quebrou, atingindo violentamente na cabeça da vítima. Imediatamente, a equipe médica do SAMU foi acionada e chegou rapidamente no local, contudo, foi constatado o óbito pelo médico responsável. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar de Cardoso como morte a averiguar, pois somente o laudo da Polícia Científica e do IML poderá apontar, de fato, a causa da morte do senhor.

O trabalhador era morador do bairro Jardim Jaboticabeiras – zona norte de Votuporanga. O seu corpo será sepultado nesta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

