Merendeira que inovou para incentivar criança autista a comer frutas é homenageada pela Câmara de Vereadores

A merendeira do Cemei Vânia Claudia Guerche Grund, no Parque das Nações, Beatriz Domingues de Souza, foi homenageada na noite de ontem na sessão da Câmara Municipal de Votuporanga. “Tia Bia”, como é conhecida pelas crianças, teve sua história contada pelo A Cidade e repercutiu em toda a cidade ao dar uma verdadeira lição de inclusão, dedicação à profissão e amor ao próximo.

Para recordar, Bia, ao perceber que um dos alunos da escola, que é autista, não estava comendo frutas e sabendo que ele é fã do McDonald’s, transformou uma maçã em um “pacote batata frita”. Seu trabalho de inclusão e incentivo à alimentação saudável, porém, vai muito além.

“Na escola que trabalho tem vários aluninhos autistas e percebi que alguns deles tinham dificuldades em aceitar o cardápio da escola, então resolvi enfeitar um pouco para ver se agradava eles, tentei chamar a atenção deles com decorações em frutas e saladas que foi uma coisa que vi na internet uma vez e achei bem legal. Pensei que poderia dar certo. Soube que um deles gostava muito das batatas do Mc Donald’s, então peguei uma maçã e fiz como se fosse um saquinho com batatas fritas e dei para ele, o engraçado é que ele não come maçã, mas quando ele pegou na mão, cheirou um pouco e levou na boca. Sei que aos poucos eles vão se interessando mais pelas refeições desta forma”, contou Bia.

Ao tomar conhecimento da história pela reportagem do A Cidade, o vereador Professor Djalma (Podemos) decidiu homenagear a merendeira para exaltar as boas notícias do município.

“Em meio a algumas notícias ruins envolvendo escolas municipais nos últimos meses, é nosso dever exaltar notícias boas como esta, onde as pessoas possam ver que, de fato temos muito mais a elogiar do que reclamar. Lutaremos para que não haja injustiças com nossas crianças, mas honraremos aqueles que dão o melhor para cuidar de nossos pequenos, honraremos aqueles que fazem seu papel com amor, principalmente se tratando de crianças, pois estamos falando do nosso futuro”, justificou o vereador.

A merendeira Beatriz Domingues de Souza foi homenageada na Câmara Municipal por seu trabalho de inclusão nas escolas

