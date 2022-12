Com alvo definido, Cabo Renato Abdala apresenta “Moção de Repúdio” contra TSE

Desagravo proposto pelo parlamentar ganhou espaço na última sessão, após alteração da resolução que rege a tramitação de requerimentos na Câmara. Vereador aponta necessidade da medida, “diante das práticas imorais diante do processo eleitoral e suas ações de censura contra o povo brasileiro.”

Ainda no calor do processo eleitoral de 2022, o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) protocolou recentemente na Câmara Municipal de Votuporanga/SP uma Moção de Repúdio direcionada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Segundo o parlamentar, a medida é necessária por conta das práticas imorais diante do processo eleitoral e suas ações de censura contra o povo brasileiro.”

A moção tramita na Casa de Leis há algumas semanas e deveria ter entrado em discussão nas últimas sessões, contudo, não foi pautada; agora, com a alteração aprovada na última sessão ordinária que altera a resolução que rege a tramitação de requerimentos na Câmara, conforme noticiado pelo Diário de Votuporanga, moção pode ser apresentada na próxima sessão.

Em suma, desde o protocolo na Casa, Abdala vem afirmando que, diante dos fatos que vêm ocorrendo, até antes mesmo do período eleitoral, ficou claro que o TSE tomou partido de um candidato, prejudicando, claramente, os demais candidatos na disputa do pleito eleitoral.

Cabo Renato Abdala salientou que, desde então, todos aqueles que são contrários ao candidato eleito [Luiz Inácio Lula da Silva], estão sofrendo sanções e censuras por parte do TSE, até em seus perfis particulares [redes sociais], ou seja, “ninguém pode contrariar, indagar ou duvidar das ações absurdas que estão sendo praticadas”, pontuou o vereador.

O parlamentar afirmou recentemente na Câmara que a Constituição Federal, lei maior que rege o país, está sendo “pisoteada com todas essas práticas absurdas”, e que o direito à democracia e a liberdade estão sendo tirados do povo brasileiro. “Diante disso, nós, legítimos representantes do povo, não podemos nos calar diante de tantas barbaridades cometidas por esse órgão, que teria o dever, de preservar o processo eleitoral, sem ações que o prejudicassem, e principalmente, tentar calar a boca do povo brasileiro. Desta forma, apresentamos Moção de Repúdio ao Tribunal Superior Eleitoral sobre suas práticas imorais diante do processo eleitoral e suas ações de censura contra o povo brasileiro.”

Desta forma, com a alteração da resolução interna da Câmara, a Moção de Repúdio contra a Corte presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser apresentada no próximo encontro de Legislativo votuporanguense. Quanto as assinaturas que corroboram o documento, Renato Abdala abriu espaço para demais colegas de Casa.

Diário de Votuporanga