Jorge Seba aparece em 1º lugar à reeleição em enquete eleitoral promovida por jornal

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Atual prefeito de Votuporanga obteve 68,27% da votação em enquete que Jornal O Extrato de Rio Preto idealizou

Na última semana, a política em Votuporanga viveu momentos de intensa movimentação devido à enquete promovida pelo Jornal O Extrato de Rio Preto. Os resultados dessa pesquisa online não apenas revelaram a popularidade dos pré-candidatos, mas também trouxeram à tona discussões e estratégias no cenário político local.

O resultado da enquete, que contou com a participação de 5.292 votantes, trouxe algumas conclusões significativas. O atual prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, obteve um sólido apoio, conquistando 68,27% dos votos. Esse resultado demonstra que as obras já entregues e aquelas em fase final estão surtindo efeito positivo, refletindo a aprovação da gestão atual e do prefeito.

Do lado da oposição, aparecem o advogado e ex-vereador votuporanguense Hery Kattwinkel e o empresário Bruno Arena – proprietário do Novo Cine Votuporanga. Na enquete eleitoral, Hery somou 14,91% dos votos, ele ficou tecnicamente empatado com Bruno Arena, um nome até então, pouco conhecido nos meios políticos da cidade. Arena obteve na enquete 13,78%

Conforme a reportagem do Jornal O Extrato, a enquete em questão é uma pesquisa de opinião que utiliza uma amostra de leitores para medir a popularidade dos candidatos. É importante ressaltar que apenas um voto por pessoa foi permitido.

Com informações de votuporangatudo.com.br

(Fonte Enquete Jornal O Extrato)