IFSP oferece 5.400 vagas para cursos superiores gratuitos no 1º semestre de 2023; inscrições seguem até 24 de fevereiro

Os cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica, ofertados respectivamente pelos câmpus Birigui e Votuporanga, foram avaliados com a nota máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC) em 2022. O objetivo dessa avaliação é identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes. Ela é feita levando em conta três dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. E o que significa então receber a nota máxima? Significa que os cursos atingiram o nível mais alto de qualidade considerando os três eixos analisados.

Ambos os cursos iniciaram a oferta de vagas em 2017, e as primeiras turmas se formaram em 2021. Os cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica irão ofertar 40 vagas cada no primeiro semestre de 2023, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Engenharia da Computação

O professor e coordenador do curso, Francisco Sergio dos Santos, destaca que o Engenheiro da Computação pode atuar tanto na área de sistemas de informação, internet, ambiente distribuído, quanto em locais que envolvam microeletrônica, microprocessadores, sistemas embarcados, sistemas de tempo real.

“Em contato com as empresas, enquanto coordenador e orientador de estágio, os recrutadores são enfáticos em salientar que os alunos são muito bem preparados, não só em sistemas, mas também em microeletrônica, e a resposta tem sido muito positiva da parte do mercado de trabalho. Isso ajuda a gente a estabelecer mais convênios com empresas de toda a região. Temos convênio até em Bauru, com empresas que têm recebido os nossos estudantes, especialmente agora, por poder oferecer o estágio de forma remota, principalmente, na área de informática”, relata o professor.

Com uma infraestrutura completa, o Câmpus Birigui proporciona aos alunos laboratórios de informática, de microeletrônica, e de sistemas digitais. Além disso, oportunidades de atividades de pesquisa e extensão acrescentam mais à formação e ao desenvolvimento da trajetória acadêmica, como destaca o aluno Cesar Augusto Gomes dos Santos. “O câmpus possui uma alta quantidade de equipamentos, que podem ser utilizados pelos alunos para desenvolver seus projetos. São ofertadas diversas iniciações científicas e projetos de extensão semestralmente; as aulas são de extrema qualidade e os professores disponibilizam horários de atendimento, o que possibilita ao aluno que possui dúvidas, acerca da disciplina, saná-las”.

Atualmente, ele faz estágio em uma empresa de soluções em gestão, colocando em prática habilidades adquiridas durante o curso, tais como: programação, banco de dados, lógica, inteligência artificial, entre outras.

Engenharia Elétrica

O professor Devair Rios Garcia coordena o curso de Engenharia Elétrica do Câmpus Votuporanga desde fevereiro de 2020. Ele acredita que a excelência alcançada pelo curso se deve ao fato de que ele é ministrado por um corpo docente com formação acadêmica sólida, todos com pós-graduação, e na sua maioria doutores com dedicação exclusiva ao IFSP. Além disso, oferece uma infraestrutura adequada, com laboratórios modernos, equipados com bancadas didáticas suficientes para todos os alunos e vários laboratórios de informática à disposição da comunidade acadêmica.

Devair afirma que ser egresso de um curso considerado de excelência abre muitas portas. “Nossos egressos estão conseguindo vagas de emprego em grandes empresas do setor elétrico, mostrando que estão sendo reconhecidos pelo mundo do trabalho”, contou.

Uma prova do que diz o professor é a aluna Aline de Morais Prates, estudante do 8º período do curso de Engenharia Elétrica do Câmpus Votuporanga. Ela é estagiária da Schneider Eletric, multinacional francesa especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação.

A estudante conta que ao longo de sua jornada no IFSP tem participado de diversos projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, que tem contribuído para a sua formação pessoal e profissional. Aline acredita que a sólida formação que vem recebendo faz dela uma profissional qualificada, confiante e que não teme qualquer discriminação de gênero, mesmo estando em uma área predominantemente masculina.

Processo seletivo



O IFSP oferece 5.400 vagas para cursos superiores gratuitos no primeiro semestre de 2023, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Não há cobrança de inscrição, matrícula ou mensalidade. Os cursos e a participação no processo seletivo são gratuitos.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e obtido nota na redação superior a zero. A inscrição deve ser realizada pelo site do Sisu entre 16 e 24 de fevereiro de 2023. Durante a inscrição, o candidato deve selecionar o curso e a instituição de ensino de sua preferência. É possível escolher até duas opções de curso.

Saiba mais sobre os cursos oferecidos pelo IFSP em www.ifsp.edu.br.

Confira as vagas ofertadas pelos câmpus do IFSP no Noroeste Paulista:

Birigui – 200 vagas

Engenharia da Computação – 40 vagas (Integral – 10 semestres)

Licenciatura em Física – 40 vagas (Noturno – 8 semestres)

Licenciatura em Matemática – 40 vagas (Noturno – 8 semestres)

Tecnologia em Mecatrônica Industrial – 40 vagas (Noturno – 6 semestres)

Tecnologia em Sistemas para a Internet – 40 vagas (Noturno – 6 semestres)

Catanduva – 120 vagas

Engenharia de Controle e Automação – 40 vagas (Integral – 10 semestres)

Licenciatura em Química – 40 vagas (Noturno – 8 semestres)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas (Noturno – 6 semestres)

Votuporanga – 160 vagas

Engenharia Civil – 40 vagas (Integral – 10 semestres)

Engenharia Elétrica – 40 vagas (Integral – 10 semestres)

Licenciatura em Física – 40 vagas (Noturno – 8 semestres)