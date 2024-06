Câmara Municipal sugere maior divulgação do Programa Dignidade Menstrual

A Câmara Municipal de Votuporanga, através do vereador Emerson Pereira enfatizou a necessidade de uma maior divulgação em Votuporanga do Programa Dignidade Menstrual, uma iniciativa do Governo Federal que visa proporcionar acesso digno e gratuito a absorventes higiênicos para todas as pessoas que necessitam. Segundo Pereira, a falta de informação tem impedido muitas mulheres de usufruírem desse benefício.

Na sessão da Câmara Municipal de Votuporanga realizada no dia 24 de junho, Emerson utilizou seu tempo na tribuna para ressaltar a importância do programa, que promove a saúde menstrual e contribui para a dignidade e o bem-estar das beneficiárias.

Para ampliar a divulgação, o vereador pretende articular uma reunião com o Fundo Social de Solidariedade e as secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e Saúde. O objetivo é que cada equipe informe seu público sobre o programa e incentive a adesão.

“A adesão em Votuporanga tem sido baixa por falta de informação. Para muitos, pode não ter relevância, mas para famílias em vulnerabilidade social e extrema pobreza com adolescentes, já é uma ajuda significativa. Peço que baixem o aplicativo Meu SUS Digital e verifiquem se têm direito”, afirmou Emerson.

Quem tem direito?

Têm direito ao benefício mulheres com idade entre 10 e 49 anos inscritas no CadÚnico com renda mensal de até R$ 218, estudantes de baixa renda da rede pública e aquelas em situação de rua. Para retirar os absorventes gratuitos, as interessadas devem procurar uma farmácia credenciada e apresentar a autorização emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital, CPF ou documento de identidade com foto.

Essa iniciativa busca garantir que a falta de absorventes higiênicos não seja um obstáculo para a saúde e dignidade das mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.