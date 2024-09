Bombeiros concluem rescaldo em barracão após mais de 12 Horas de intensos trabalhos

Após mais de 12 horas de trabalho contínuo e extenuante, a equipe de bombeiros concluiu o processo de rescaldo no barracão da indústria Mejan Ambiental, no 5º Distrito Industrial de Votuporanga. O incêndio, que começou por volta das 5h30 deste sábado, foi combatido por mais de 20 homens do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, Fernandópolis e Rio Preto, além de equipes da Defesa Civil, Prefeitura, Saev Ambiental, Usina Cofco e diversos voluntários.

O esforço coordenado envolveu o Capitão Frank e o Tenente André Teixeira, que lideraram a operação junto com suas equipes. A Defesa Civil do Município, sob a liderança do secretário Fábio Okamoto, a Secretaria de Obras, com o secretário Salvador Castrequini, e o Saev Ambiental, representado pelo diretor Marcelo Cambrais e equipe do SAMU também desempenharam papéis cruciais. O suporte das brigadas de incêndio da Usina Cofco, a colaboração da Câmara Municipal, através do vereador Jura, e o trabalho dos voluntários foram essenciais para controlar o incêndio.

O rescaldo foi concluído por volta das 20 horas deste sábado. O incêndio, que destruiu completamente o barracão utilizado para armazenar produtos químicos e inflamáveis, pode ter sido causado por um curto-circuito. Apenas o setor de depósito de lixo hospitalar sobreviveu à destruição. Felizmente, não houve feridos.

As causas exatas do incêndio ainda serão determinadas pela perícia técnica.

REPORTAGEM: VOTUNEWS

FOTO AÉREA: Alex Jamberço/Mistura Films