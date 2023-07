Apresentações da Facmol animam a programação de final de semana de Pereira Barreto

Na sexta (14), a orquestra apresentará o espetáculo Soprando Raízes, no Bairro Santa Mônica. Sábado (15), com repertório de pop e rock, a apresentação será na Praia Pôr do Sol

Neste próximo final de semana, Pereira Barreto recebe duas apresentações gratuitas da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol. Na sexta, às 20h, no Arraiá do Bairro Santa Mônica, a corporação apresentará um repertório brasileiro e caipira. No sábado, às 11h, na Praia Pôr do Sol, no Encontro de Carros antigos, a Facmol apresentará um repertório com a inserção clássicos do rock.

Para o maestro Wellington Reginalgo Rodrigues dos Santos, as apresentações são uma oportunidade de mostrar ao público de Pereira Barreto o trabalho que vem sendo desenvolvido nas oficinas ofertadas no Centro Sóciocultural Facmol, e ao público visitante, a qualidade artística da corporação que representa o município.