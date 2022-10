1ª CAVALGADA BENEFICENTE E QUEIMA DO ALHO EM MACEDÔNIA

A população está ansiosa para o próximo domingo, 23, para a 1ª Cavalgada Beneficente em Macedônia. De manhã, as comitivas terão café da manhã na propriedade do Jamil, na área rural, cerca de 4 km da cidade. Após, o início previsto para percorrer o trajeto será por volta das 09 horas onde percorrerão além da área rural, alguns trechos como a Avenida Coronel João Cândido, passando próximo à Praça Central da cidade.

A 1ª Queima do Alho, prevista para às 12 horas, será na propriedade Santos Reis. Local onde os cavaleiros terão espaço adequado e com água para seus animais, estacionamento para veículos.

A Cavalgada contará com a presença da dupla Mercury e Camargo e também a Banda Marcial Municipal da cidade de Promissão.

“A Cavalgada faz parte das festividades em comemoração aos 76 anos do nosso município, assim como a Festa do Peão que acontecerá no próximo dia 27 a 29 de outubro. Convidamos todos para participar conosco das festas, do retorno da tradição que é a festa do peão em nosso município. Com certeza ficará para a história da nossa cidade. Nosso muito obrigado a todos. ” Convida o prefeito, Reginaldo Marcomini.