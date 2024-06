Homem de 72 anos morre em acidente na Rodovia Feliciano Sales Cunha

Um grave acidente na tarde de hoje resultou na morte de Valter Dócussé, de 72 anos, na Rodovia Feliciano Sales Cunha, entre as cidades de Poloni e Monte Aprazível.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Dócussé perdeu o controle de seu veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte do motorista no local do acidente.

O caminhoneiro envolvido no acidente saiu ileso. A rodovia ficou parcialmente interditada enquanto as equipes trabalhavam no local para remover os veículos e realizar a perícia.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente.