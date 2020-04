Morador de Jales morre em batida entre carro e caminhão em Guzolândia

Acidente aconteceu na noite deste domingo (12), na Rodovia Feliciano Salles da Cunha (SP-310).

Um homem morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (12), no quilômetro 580 da Rodovia Feliciano Salles da Cunha (SP-310), em Guzolândia/SP. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima transitava no sentido Sud Mennucci/SP à Guzolândia, quando perdeu o controle da direção e bateu de frente com um caminhão, que trafegava no sentido oposto da via.

Equipes do resgate participaram do socorro ao condutor do carro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido.

O corpo de Adevair José Leso foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba/SP e será sepultado em Jales/SP. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com