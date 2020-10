Segundo os comerciantes, que preferiram não ter a identidade revelada com medo de sofrerem represálias, a situação está afastando os clientes e gerando transtornos.

“Eu presenciei briga de faca, de facão e de pedaço de pau. Eles trazem transtornos para o movimento do pessoal. Até os clientes ficaram assustados, diz um dos comerciantes.

Há pelo menos 4 meses, um grupo de desabrigados se instalou no canteiro central da avenida, montaram uma tenda com pedaços de lona e cobertores. Além da violência, os comerciantes estão incomodados com a sujeira.