12ª Mostra de Teatro “Deco D’Antônio” tem início neste sábado

Atrações seguem até o dia 30 de julho com oficinas e apresentações em locais distintos na cidade

A partir deste sábado (15/7), a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga promove a 12ª Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”. As atrações seguirão até o dia 30 de julho com apresentações no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, Praça “Martinho Nunes Pereira” (Praça do Tobogã no bairro Pozzobon) e Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”.

Para abrir o evento, no sábado (15/7), das 13h às 19h, e domingo (16/7), das 10 às 13h, será realizada a Oficina Dramaturgia em Processo no Centro de Convenções, organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado, Poiesis e Oficinas Culturais, orientada por Daniela Schitini, para pessoas a partir de 16 anos, com inscrições no local.

No dia 21 de julho (sexta-feira), às 19h, na Praça Martinho Nunes Pereira (Praça do Tobogã) no bairro Pozzobon, estará disponível para o público geral a Oficina de Malabares, com Gianluca de Paula, Malabares e Acrobacias Iniciação Circense, sob coordenação de Dênis Figueiredo. A oficina é um projeto aprovado no Programa Bolsa Cultura 2023. Inscrições poderão ser feitas no local, minutos antes do início da oficina.

Seguindo com a programação, no sábado (22/7), a Oficina estará disponível das 15h às 17h30, na sala de oficinas do Parque da Cultura, também com inscrições no local. Já no domingo (23/7), o público poderá participar da mesma atividade, das 13h às 16h, na Concha Acústica. No dia 24 de julho (segunda-feira), a Oficina retorna à Praça Martinho Nunes Pereira, a partir das 19h.

A Oficina “Minha capa intergaláctica”, com Luiza Moreira Salles, será realizada na quarta-feira (26/7), às 14h, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, com classificação livre para todas as idades e com inscrições no local. A oficina é uma realização em parceria com Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (PROAC).

Ainda dentro do cronograma do dia, o público vai poder prestigiar o espetáculo “Do Que São Feitas as Estrelas?”, com apresentações às 15h30 e 19h30, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, livre para todas as idades. Espetáculo convidado, realizado em parceria através do PROAC.

Na sexta-feira (28/7), será apresentado o espetáculo “Sherazad das 1001 noites”, da companhia Experiment’Ação Cênica, às 20h, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, com classificação a partir de 14 anos.

O público vai conferir o espetáculo “Precisamos falar sobre TEA – Transtorno do Espectro Artista”, da companhia Lu Vespa Criações, no dia 29 de julho (sábado), às 20h, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, com classificação Livre.

Para encerrar a Mostra de Teatro, no domingo, às 20h, a Abayomi Cia, apresentará o espetáculo “Os Bichos-papões”, para todas as idades no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Quem foi Deco D’Antônio

Emannuel Tadeu Camargo D’Antonio, mais conhecido como Deco D’Antônio, nasceu em Valparaíso/SP e mudou-se para Votuporanga aos 9 anos onde permaneceu até 19 anos, estudou e morou em Bauru e seguiu seu caminho para São Paulo onde mantinha uma oficina de Arte, produzindo cenários para teatro, decorações de festas para famílias nobres, alegorias de escolas de samba, vitrines, painéis e telas. Trabalhava como ator e também dirigia peças teatrais.

Retornou a Votuporanga em 1996 e assumiu a direção da Cia. Paulista de Anarquia e Arte “Das Tipas ao Coração” e com ela a montagem da peça Contos e Causos. No início de 2001 passou a lecionar como professor de teatro, se afastando por motivos de saúde pouco tempo depois até que faleceu em outubro daquele ano. Em suas obras de arte produzida na cidade, era notória preocupação em reutilizar materiais, tais quais como madeira, papéis, garrafas plásticas, entre outros. O público pode apreciar alguns trabalhos do artista que estão expostos no Museu Municipal Edward Coruripe Costa, localizado no Parque da Cultura.